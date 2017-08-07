«Нефтехимик» одолел «Барыс» на Кубке президента Республики Казахстан

«Нефтехимик» одержал победу над «Барысом» на Кубке президента Республики Казахстан. Встреча, проходившая в Астане, завершилась со счётом 2:1.

«Петрову надо быть мужиком!». Новый боец Назарова бушует в Астане Главным действующим лицом стартового матча на предсезонном турнире в Астане стал Роман Граборенко из «Нефтехимика», устроивший две драки.

Во втором периоде нижнекамцы отличились дважды. Сначала Андрей Нестрашил открыл счёт, а затем Александр Авцин реализовал большинство. На исходе двадцатиминутки Роман Старченко сократил отставание, также наказав соперника за удаление, но в третьем периоде счёт не изменился, и «Нефтехимик» довёл игру до победы.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».