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Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки

7 августа 2017, понедельник. 19:06 Хоккей

Юниорская сборная России U18 одолела сверстников из Канады в стартовом матче на мемориале Глинки. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 4:3 Б.

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Барретт Хейтон открыл счёт на шестой минуте матча, реализовав большинство, но вскоре наша команда отыгралась благодаря голу Никиты Ртищева. После перерыва Дмитрий Завгородний вывел россиян вперёд, но Джек Макбэйн восстановил равенство. В третьем периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Дмитрий Завгородний оформил дубль, сделав счёт 3:2, а затем отличился Экил Томас.

Оставшееся основное и дополнительное время победителя не выявили, а в серии буллитов верх взяли россияне, решающий гол забил Руслан Исхаков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Мемориал Ивана Глинки
07 августа 2017, понедельник. 16:30 МСК
Канада U18
3 : 4 1:1, 1:1, 1:1, 0:1, 0:1
Россия U18
1:0 – Хейтон (Аддисон, Меркли) – 05:48 (5x4), 1:1 – Ртищев (Солопанов) – 10:38 (5x5), 1:2 – Завгородний – 24:10 (5x5), 2:2 – Макбэйн (Аддисон) – 35:22 (5x5), 2:3 – Завгородний (Охотюк, Ротенберг) – 41:09 (5x5), 3:3 – Томас (Велено) – 44:41 (5x4), 3:4 – Исхаков – 65:00
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
7 августа 2017, понедельник
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