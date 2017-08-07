Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки

Юниорская сборная России U18 одолела сверстников из Канады в стартовом матче на мемориале Глинки. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 4:3 Б.

Без Свечникова и Хованова. Юниоры поедут на мемориал Глинки за победой Юниорская сборная России поедет на мемориал Глинки без двух главных звёзд – Свечникова и Хованова. Настало время сделать шаг вперёд другим?

Барретт Хейтон открыл счёт на шестой минуте матча, реализовав большинство, но вскоре наша команда отыгралась благодаря голу Никиты Ртищева. После перерыва Дмитрий Завгородний вывел россиян вперёд, но Джек Макбэйн восстановил равенство. В третьем периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Дмитрий Завгородний оформил дубль, сделав счёт 3:2, а затем отличился Экил Томас.

Оставшееся основное и дополнительное время победителя не выявили, а в серии буллитов верх взяли россияне, решающий гол забил Руслан Исхаков.

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