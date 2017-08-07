Назаров: понравилась самоотдача «Нефтехимика», с «Давосом» сыграет Макаров

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Барысом» (2:1) на Кубке президента Республики Казахстан.

«И мы, и «Барыс» готовимся к сезону. Встреча получилась интересной, непростой, у всех тяжёлые ноги. Это второй игровой день для нас и для хозяев турнира. Понравилась самоотдача игроков. Готовимся к следующему матчу. Рад за Нестрашила, который забил первую шайбу за «Нефтехимик», он прибавляет. Вратарь Илья Ежов тоже хорошо провёл матч, с «Давосом» посмотрим в деле Андрея Макарова», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.