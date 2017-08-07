Источник: допинг-проба нападающего СКА Плотникова дала положительный результат

Нападающий СКА Сергей Плотников сдал положительную допинг-пробу в прошлом сезоне, однако избежал наказания. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее дисциплинарный комитет ИИХФ дисквалифицировал трёх игроков, выступавших в КХЛ в сезоне-2016/17, после обнаружения в их пробах запрещённых веществ. Данис Зарипов был отстранён до 22 мая 2019 года, Дерек Смит — до 2 сентября 2018 года, Андрей Конев — до 19 ноября 2017 года

Белов, Зиновьев и другие хоккеисты КХЛ, пойманные на допинге В связи с дисквалификацией на два года Даниса Зарипова вспоминаем ещё 6 допинг-скандалов в КХЛ.

СКА в настоящее время выступает на Sochi Hockey Open, Плотников пропускает этот турнир.

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