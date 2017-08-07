Пиганович: Граборенко в полном порядке, интересно смотреть на жёсткий хоккей

Защитник «Нефтехимика» Олег Пиганович прокомментировал победу над «Барысом» (2:1) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Приятно, что выиграли второй матч на турнире, дотерпели в основное время. Всё здорово. Нагрузки потихоньку сбавляют, турнир скоротечный, особо нагружать некогда. Только матчи. Рома Граборенко в полном порядке. Думаю, в «Нефтехимик» специально подбирались силовые и жёсткие защитники. Потолкаться чуть-чуть, ведь всегда интересно смотреть на жёсткий хоккей. С Андреем Назаровым мы вместе работали в «Тракторе» и «Донбассе». Знаком с его требованиями, всё нормально. Мой бросок? Буду стараться наносить его как можно чаще. Как карта ляжет», — сказал Пиганович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.