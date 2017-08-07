ФХР: сообщение в СМИ о положительной допинг-пробе Плотникова — дезинформация

ФХР опровергла информацию в СМИ об обнаружении запрещённых веществ в допинг-пробе нападающего СКА Сергея Плотникова, отметив, что он пропускает предсезонный турнир Sochi Hockey Open из-за травмы и продолжает подготовку к сезону в индивидуальном режиме.

Источник: допинг-проба нападающего СКА Плотникова дала положительный результат

«Сообщение в одном из СМИ о его положительной допинг-пробе является дезинформацией, ответственность за которую целиком и полностью лежит на издании», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФХР.

Ранее в СМИ появилась информация, что, помимо дисквалифицированных Даниса Зарипова, Дерека Смита и Андрея Конева, положительный результат показала также проба Плотникова, однако он избежал наказания.

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