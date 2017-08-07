Тимченко: слухи о вступлении «Краунс» в КХЛ — враньё, переговоров нет

Член правления ФХР, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко опроверг информацию о вступлении в лигу шведского клуба «Краунс» с сезона-2018/19.

«Это враньё, переговоров нет», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Ранее основатель «Краунс» Лейф Карлссон заявил, что клуб работает над бюджетом для вступления в лигу с 2018 года. По сообщению Аftonbladet, клуб приобрёл права на проведение международного турнира в странах Балтии, а также сотрудничает с эстонской ареной Tondiraba. Предполагается, что команда будет проводить матчи преимущественно на этой арене.