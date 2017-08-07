Дежарден: с Россией была отличная битва, но соперник начал сильнее Канады

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал поражение во встрече с олимпийской сборной России (2:3) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Хорошая игра, обе команды играли упорно, старались. Сборная России начала сильнее нас. По сути, это была отличная битва. Не смогли выиграть в честь 30-летия Кросби? Сид — великий игрок, лицо канадского хоккея, но мы разочарованы, что не победили», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Канадцы заняли второе место в группе В и в матче за третье место на турнире встретятся с магнитогорским «Металлургом».