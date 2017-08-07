Тимченко — о допинге Плотникова: в каком кафешантане вы берёте эти слухи?

Член правления ФХР, председатель совета директоров КХЛ, президент СКА Геннадий Тимченко прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе нападающего питерских «армейцев» Сергея Плотникова.

Источник: допинг-проба нападающего СКА Плотникова дала положительный результат

«Откуда вы берёте этот мусор? В каком кафе «Шанталь» берёте эти слухи?» — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Ранее в СМИ появилась информация, что, наряду с Данисом Зариповым, Дереком Смитом и Андреем Коневым, запрещённые вещества были обнаружены и у Плотникова, однако он не был дисквалифицирован.

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