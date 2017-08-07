Браташ: игра с Канадой — знаковая вещь, благодарен ребятам за этот матч

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча со сборной Канады (3:2) на Sochi Hockey Open.

«Хорошая игра, боевая. Противостояние России и Канады на любом уровне — это знаковая вещь. Наша игра соответствовала статусу этого противостояния. Мы хорошо начали, здорово провели первый период. Но потом игра немного разладилась. Думаю, дело в психологии: 5:1 — в первом матче с ХК «Сочи», 2:0 — повели с Канадой после первого периода. Ребята, видимо, подумали, что дальше всё так же здорово пойдёт само собой. Но это не так. Как только прекратили на сто процентов выполнять игровое задание, игра сломалась, а вернуть её очень тяжело. Но хочу похвалить ребят за самоотдачу и самопожертвование при игре в обороне, несколько раз мы выстояли в меньшинстве, в том числе при игре «3 на 5». Моя благодарность им», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.