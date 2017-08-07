175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

7 августа 2017, понедельник. 21:16 Хоккей

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в заключительном матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ
Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.

Первый период получился безрезультативным, а после перерыва Сергей Костицын реализовал большинство. Вскоре красно-белые отыгрались благодаря голу Артёма Воронина, а затем Виктор Бобров вывел свою команду вперёд. Окончательный результат установил Станислав Чистов, поразивший пустые ворота на последней минуте игры.

Турнир выиграл «Салават Юлаев», набравший 11 очков в пяти матчах.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Кубок губернатора Нижегородской области
07 августа 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Спартак
Москва
1:0 – Костицын (Баранцев, Даугавиньш) – 20:31 (5x4), 1:1 – Бобров (Комаристый) – 37:06 (5x5), 1:2 – Воронин (Никонцев) – 42:48 (5x5), 1:3 – Чистов – 59:26 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Спартак ХК Торпедо
Новости. Хоккей
7 августа 2017, понедельник
21:53 Францоуз переподписал контракт с «Трактором», вратарь Лием перешёл в «Куньлунь»
21:43 Тимченко: на Олимпиаду смотрим с оптимизмом, хорошее впечатление от игры России
21:37 «Салават Юлаев» стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области
21:16 «Спартак» обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области
21:05 Браташ: игра с Канадой — знаковая вещь, благодарен ребятам за этот матч
20:56 Тимченко — о допинге Плотникова: в каком кафе «Шанталь» вы берёте эти слухи?
20:55 Дежарден: с Россией была отличная битва, но соперник начал сильнее Канады
20:55 «Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче
20:49 Тимченко: слухи о вступлении «Краунс» в КХЛ — враньё, переговоров нет
20:45 Фонтейн: Минск — красивый город, а Беларусь — дружелюбная страна
20:39 Массовая драка и очаровательная чирлидерша — в фотообзоре матча Россия — Канада
20:30 ФХР: сообщение в СМИ о положительной допинг-пробе Плотникова — дезинформация
20:29 Олимпийская сборная России обыграла Канаду и вышла в финал Sochi Hockey Open
20:15 Россия (олимпийская) — Канада: 2-й период матча закончился массовой дракой
19:59 Пиганович: Граборенко в полном порядке, интересно смотреть на жёсткий хоккей
19:56 Нестрашил: «Нефтехимик» – новый вызов для меня, Ганзл – мой большой друг
19:45 Е. Корешков: не хватило свежести и эмоций, Доуса готовим к следующему матчу
19:43 Источник: допинг-проба нападающего СКА Плотникова дала положительный результат
19:26 Назаров: понравилась самоотдача «Нефтехимика», с «Давосом» сыграет Макаров
19:06 Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки
18:57 «Нефтехимик» одолел «Барыс» на Кубке президента Республики Казахстан
18:55 Сборная Швеции U18 разгромила США на мемориале Глинки
18:50 Трямкин: не закрываю для себя дверь в НХЛ, кто знает, как повернётся жизнь?
18:22 Кравцов: Голубович не увидел у меня огня в глазах, поэтому не взял на ЮЧМ
18:06 МХЛ опубликовала календарь Кубка мира среди молодёжных клубных команд
18:00 Прямая трансляция матча Россия — Канада на Sochi Hockey Open
17:47 Стась: игра с «Трактором» была равной, «Авангарду» повезло забить первому
17:33 Стали известны составы на матч Sochi Hockey Open Россия (олимп.) — Канада
17:30 Защитник из АХЛ Уильям Ренн перешёл в рижское «Динамо»
16:55 Вестерлунд: мы были сконцентрированы на игре в защите и в атаке
16:33 А. Галимов: если хочешь играть у Скабелки, надо выполнять его задания
16:32 Кинэн: мы проделали отличную работу, сдержав «Магнитку» при игре в большинстве
16:21 И. Воробьёв: недовольны игрой в большинстве, будем уделять этому больше времени
16:21 И. Зубов: «Салават Юлаев» провёл достойный турнир
15:52 Кручинин: скоро сыграю за «Трактор», тренируюсь с Щехурой и Якуценей
15:46 Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»
15:44 Шилин: конкуренция среди вратарей в «Авангарде» ощущается уже лет восемь
15:43 Скабелка: у шведских легионеров «Авангарда» идёт адаптация, они пока не забивают
15:31 Гатиятулин: Кравцову дали отдохнуть, а Кручинина ждём на турнире в Астане
15:11 Турнир в Нижнем Новгороде: «Салават» обыграл «Кузню» и близок к победе в турнире
15:10 «Сибирь» представила сюжет о финале своего реалити-шоу
14:38 Турнир в Астане: «Авангард» одолел «Трактор» с сухим счётом, у Галимова дубль
14:04 Экс-форвард «Нефтехимика» и «Слована» Таффе перешёл в «Амбри-Пиотту»
13:52 Е. Корешков: «Барыс», включая Доуса, готовится в штатном режиме
13:30 Прямая трансляция матча «Куньлунь» — «Магнитка» на Sochi Hockey Open
Все новости RSS
Партнерский контент