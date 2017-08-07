«Спартак» обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Спартак» одержал победу над «Торпедо» в заключительном матче на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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Первый период получился безрезультативным, а после перерыва Сергей Костицын реализовал большинство. Вскоре красно-белые отыгрались благодаря голу Артёма Воронина, а затем Виктор Бобров вывел свою команду вперёд. Окончательный результат установил Станислав Чистов, поразивший пустые ворота на последней минуте игры.



Турнир выиграл «Салават Юлаев», набравший 11 очков в пяти матчах.

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