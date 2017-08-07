Тимченко: на Олимпиаду смотрим с оптимизмом, хорошее впечатление от игры России

Член правления ФХР, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал победу олимпийской сборной России над Канадой (3:2) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Очень хорошее впечатление от своей команды, ну и от олимпийской сборной. С зубами, характером — заслуженно победили. Шестёркин — молодец, хорошо стоял. На Олимпиаду смотрим с оптимизмом», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В финале турнира встретятся победители своих групп — СКА и олимпийская сборная.