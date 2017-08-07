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Францоуз переподписал контракт с «Трактором», вратарь Лием перешёл в «Куньлунь»

7 августа 2017, понедельник. 21:53 Хоккей

Вратарь Павел Францоуз переподписал контракт с «Трактором» сроком на один год на новых условиях, нападающий Александр Рыбаков заключил с челябинским клубом однолетнее соглашение, сообщается на сайте КХЛ. Ранее о переходе Рыбакова сообщал «Чемпионат». Кроме того, канадский голкипер Джордан Лием заключил двусторонний контракт на три года с «Куньлунь Ред Стар». «Витязь» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Дмитрием Цыгановым. «Торпедо» подписало двусторонний контракт на один год с защитником Никитой Политовым, который был в клубе на просмотре, а московское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Егором Костюковым.

31-летний Рыбаков в прошедшем сезоне выступал за московское «Динамо», набрав в 38 матчах 13 (5+8) очков.
27-летний Францоуз провёл 30 матчей в «регулярке» с процентом отражённых бросков 95,3 и коэффициентом надёжности 1,43, в шести матчах плей-офф отразив 92,4% бросков, отражая в среднем 2,15 шайбы за игру.

24-летний Лием ранее выступал в университетской лиге Британской Колумбии в Канаде, в 13 матчах отразив 91,9% бросков и пропуская в среднем 2,14 шайбы за игру.

28-летний Цыганов в 22 матчах очков не набрал. 20-летний Политов заработал 8 (3+5) очков в 52 матчах МХЛ за «Крылья Советов». 20-летний Костюков выступал за «Динамо» в открытом чемпионате Москвы среди юниоров.

Рыбаков вернулся в «Трактор», контракт рассчитан на один год
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Витязь ХК Динамо Москва ХК Торпедо ХК Трактор Павел Францоуз
Новости. Хоккей
7 августа 2017, понедельник
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