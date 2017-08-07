Финляндия U18 разгромила Словакию, Чехия обыграла Швейцарию на мемориале Глинки

Сборная Чехии U18 одержала крупную победу над Швейцарией на мемориале Ивана Глинки со счётом 6:2, а юниорская команда Финляндии разгромила сверстников из Словакии — 6:1.

Чехия U18 — Швейцария U18 — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

0:1 — Нуссбаумер (Хенауер, Веттер), 07:00, бол.

1:1 — Йеник (Забранский, Строндала), 08:42, бол.

2:1 — Арност (Клейна), 11:04.

3:1 — Строндала (Ковальчук), 21:01.

4:1 — Лауко, 26:24.

5:1 — Йеник (Арност), 35:34.

6:1 — Лауко (Забранский), 44:21.

6:2 — Фербоон (Хенауер, Патри), 57:19, бол.

Словакия U18 — Финляндия U18 — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

0:1 — Утунен (Маццелли), 11:08.

0:2 — Купари (Танус), 16:12.

1:2 — Зекуциа (Пьятак, Туран), 19:17, бол.

1:3 — Аалтонен (Купари), 36:26.

1:4 — Утунен (Купари), 52:21, бол.

1:5 — Купари (Ноусиаинен), 54:46.

1:6 — Аалтонен (Купари, Танус), 57:00, бол.

В первый день турнира прошли также матчи между Россией и Канадой (4:3 Б) и Швецией и США (6:1).