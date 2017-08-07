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Кросби: «Питтсбург» начнёт тренировочный лагерь с мыслью о третьем подряд кубке

7 августа 2017, понедельник. 23:58 Хоккей

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что его команде по силам выиграть третий Кубок Стэнли подряд. В июне «пингвины» защитили чемпионский титул, обыграв «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.

«Мы начнём тренировочный лагерь, держа в уме возможность завоевания кубка третий раз подряд. Это будет непростая задача, но почему бы и нет?» — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.

Последним клубом НХЛ, кому удалось завоевать три кубка подряд, является «Нью-Йорк Айлендерс», который становился чемпионом четыре года подряд (1980-1983).

Сидни Кросби привёз домой кубок Стэнли
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
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