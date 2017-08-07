Кросби: «Питтсбург» начнёт тренировочный лагерь с мыслью о третьем подряд кубке

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что его команде по силам выиграть третий Кубок Стэнли подряд. В июне «пингвины» защитили чемпионский титул, обыграв «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.



«Мы начнём тренировочный лагерь, держа в уме возможность завоевания кубка третий раз подряд. Это будет непростая задача, но почему бы и нет?» — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.



Последним клубом НХЛ, кому удалось завоевать три кубка подряд, является «Нью-Йорк Айлендерс», который становился чемпионом четыре года подряд (1980-1983).

Сидни Кросби привёз домой кубок Стэнли