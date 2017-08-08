Завгородний: отдали много нервов в матче с Канадой U18, но победа окрыляет

Нападающий юниорской сборной России U18 Дмитрий Завгородний:

«Отличное начало турнира – победа над сборной Канады и две заброшенных шайбы. В моменте с первой ребята упали на синей линии, получилась контратака, я увидел, убежал, бросил и забил. В эпизоде со вторым голом я поехал на пятак, там была небольшая заварушка. В итоге сумел выцарапать эту шайбу. Все ребята молодчики, просто фортуна сегодня была на моей стороне.

В концовке сначала даже не поняли, что происходит. Оказалось, судьи пошли просматривать момент с броском канадца. Мы спросили у Амира, не было ли там гола, он сказал «Нет, шайба была под щитком, всё нормально». Поэтому даже не дрогнули, все радовались победе.

Конечно, нервов отдали много. Спасибо нашему вратарю, он там подтащил очень много бросков. Могу сказать, что сегодня мы здорово собрались, на льду и на лавке были единым дружным коллективом, единым целым. Победы в таких напряжённых и принципиальных встречах всегда окрыляют, так что завтра со словаками, уверен, побежим вперёд, никакой недооценки соперника точно не будет", — цитирует Завгороднего пресс-служба ФХР.