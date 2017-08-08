Калинин: в «Торонто» всё сложилось не так, как договаривались при обмене

Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в прошлом сезоне НХЛ. Он начал чемпионат в «Нью-Джерси Дэвилз», а затем был обменял в «Торонто Мэйпл Лифс», который отправил его в фарм-клуб. По окончании сезона россиянин вернулся в КХЛ, подписав контракт с питерским клубом.

«Это был второй год в НХЛ, а он часто бывает сложнее. Всё, что зависело от меня, я сделал. Возможно, где-то перегорел психологически, когда пошли первые неудачи. На мой взгляд, я слишком много тренировался. Это была ошибка. Хотел как можно лучше подготовиться, а в результате перегрузил организм. Поэтому и на льду не было нужной лёгкости.



На самом деле с переходом в „Торонто“ была неоднозначная ситуация, которую даже не хочется выносить на всеобщее обозрение, но… Сложилось так, как не должно было сложиться. По приезде в Торонто обстоятельства начали складываться не так, как ожидалось. Когда мы оформляли обмен, договаривались об одном, а закончилось всё другим», — цитируют Калинина «Известия».