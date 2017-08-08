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Светлов: это едва ли не самая насыщенная предсезонка в истории КХЛ

8 августа 2017, вторник. 09:00 Хоккей

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный специалист Сергей Светлов высказался о предсезонных турнирах в Астане, Нижнем Новгороде и Сочи.

«Наиболее плотными получаются турниры в Нижнем и Астане, где каждый может победить каждого. Более предсказуемыми получились соревнования в Сочи, где преимущество в качестве было у СКА и олимпийской сборной России, которые и разыграют трофей. Получается очень интересная предсезонка, может быть, едва ли не самая насыщенная в истории КХЛ.

В эпизодах в Сочи очень обнадёживающе выглядела олимпийская команда России, многие хоккеисты которой — будущее отечественного хоккея. В Нижнем Новгороде ещё раз убедился в мощном кадровом потенциале «Салавата Юлаева», летом очень серьёзно укрепившего свои ряды. Понравилось, что в каждом матче цеплялся «Спартак», тогда как «Торпедо» после кадровой перетряски только приходит в себя. Что касается Астаны, то там, несмотря на прогресс швейцарского хоккея, изначально считал аутсайдером «Давос». Потому что швейцарцы начинают подготовку к сезону значительно позже клубов КХЛ. Но надо отдать ему должное — с тем же «Барысом» швейцарцы сыграли на равных.

Учитывая, что летом интересная селекция удалась ХК «Сочи», большего ожидал от хозяев южного турнира. Если говорить об Астане, то там проблемы с атакой наметились уже у «Трактора». С такими новичками, как Гарбутт, Лапенков и Коллинз, сочинцы обязательно добавят в остроте. Хорошая селекция проведена и в Челябинске, где Бэйлен, Виделль и Брюле как минимум не слабее ушедших Денисова, Роя и Новотны. Вот только система игры «Трактора» выглядит несколько консервативной, может быть, излишне ориентированной на оборону. В тактическом плане клубу необходимо перестраиваться.

Для середняков КХЛ осенний отрезок ключевой — особенно в олимпийском сезоне, с паузой на весь февраль. По этой причине нынешний контрольный чемпионат проходит в столь напряжённой борьбе. И клубам, у которых пока нет результата, есть о чем подумать и побеспокоиться», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Светлов: в середине Восточной конференции нас ждёт очень серьёзная борьба
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев ХК Сочи ХК Спартак ХК Торпедо ХК Трактор Сергей Светлов
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