Защитник Селезнёв покинул «Югру», контракт расторгнут по соглашению сторон

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Югра» расторг контракт с защитником Яковом Селезнёвым. Действие контракта между игроком и клубом прекращено по соглашению сторон.

Хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания — с сезона-2008/09. Селезнёв выступал за «Ак Барс», «Нефтехимик», «Амур», «Спартак», «Витязь» и «Югру». В сезоне-2016/17 игрок провёл за команду из Ханты-Мансийска 25 матчей и набрал в них 2 очка. Всего на уровне КХЛ на счету Селезнёва 36 очков в 302 матчах.

