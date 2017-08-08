«Адмирал» подтвердил переход Евгения Григоренко, игрок на просмотровом контракте

Нападающий Евгений Григоренко подписал контракт с «Адмиралом». Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Владивостока. Соглашение между игроком и дальневосточной командой носит просмотровый характер. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.

Евгений Григоренко продолжит карьеру в «Адмирале»

В прошлом сезоне Григоренко играл за нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В общей сложности 24-летний игрок провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись в них одной заброшенной шайбой. Половину сезона он пропустил из-за травмы.