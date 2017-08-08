Калинин подчеркнул, что у него были предложения в НХЛ, но СКА стал приоритетом

Нападающий СКА Сергей Калинин рассказал о наличии вариантов в НХЛ перед возвращением в Россию, а также высказался об игровом сочетании в питерской команде.



«Я рассматривал варианты продолжения карьеры в другом клубе НХЛ. Предложения в Северной Америке у меня были. Но я посчитал правильным вернуться сюда. В плане хоккейного роста и выступления за сборную СКА стал для меня приоритетным вариантом.



Примерно понятно, в каком звене буду играть в предстоящем сезоне в СКА. Но думаю, что те сочетания, в которых мы прошли сборы, – временные. Целым составом мы пока ещё не сыграли. Посмотрим, как будет дальше. Не исключаю, что сезон мы начнём тем звеном, что у нас сейчас в олимпийской сборной России, — c Каблуковым и Кетовым. Но наверняка на турнире в Питере будет ещё ротация, и я не исключаю, что по его итогам будут изменения», — цитирует Калинина газета «Известия».

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