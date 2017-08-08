Трямкин отметил, что ставит цель быть одним из основных игроков «Автомобилиста»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о предсезонной работе под руководством Владимира Крикунова и своих задачах на сезон.

«Как сборы под руководством Владимира Крикунова? Нормально. Я бы не сказал, что «помер». Если подходишь готовым, любые сборы по плечу. «Баллонов» ещё не было. Но с «баллонами» я бегал у Разина, так что не считаю, что это страшно. Нет лёгких упражнений, все нужные. Над всем нужно работать. Вот честно. Физика, катание. Бросок, почему нет? Сейчас идёт летний хоккей, надо пахать. Мне точно есть куда расти и двигаться дальше.

Моя форма? На самом деле среднее состояние. Готовность – процентов 70-75, наверное. Вроде ты и вливаешься уже в игру, а вроде ещё тяжело. Быстрее закисляешься. Переиграл – на две смены выпал. Да и сыгрываемся ещё между собой. До сезона времени хватит.

Цель на сезон? Прежде всего – закрепиться в составе. Быть одним из основных защитников команды. Вообще это самое важное – просто быть полезным своей команде. ОИ? Вообще не загадываю. Если «выстрелишь» – тебя заметят и пригласят. Всё только от тебя ведь зависит. Бывает, говорят, что кто-то обижается: вот он в сборную поехал, а я нет. Но это ведь Олимпиада! Главные матчи жизни, какие тут вообще могут быть обиды?» — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.