Президент «Барыса»: в КХЛ готовы рассмотреть заявку Алма-Аты о вступлении в лигу

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев сказал, что в КХЛ готовы рассмотреть заявку второго казахстанского клуба о вступлении в Континентальную хоккейную лигу.

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«По роду работы мне часто приходилось пересекаться с Александром Медведевым. Часто встречались на футбольных турнирах, ещё много где. И всегда мечтали, чтобы Алма-Ата была представлена вторым городом в КХЛ. Но ждали окончания Универсиады. Она дала возможность получить объекты, которые позволят по регламенту КХЛ принимать игры соответствующего уровня.

В Алма-Ате три арены. Две из них точно соответствуют требованиям КХЛ. Построен шикарный дворец на 12000 человек с гостиничными комплексами. Есть арена на 3000, там команда выступает во внутреннем чемпионате. Оба сооружения – с раскаточными катками. Есть ещё один дворец вместительностью около 5000 человек, с раскаточным катком, принимавший чемпионат мира среди молодёжи по нашей группе.

Дмитрий Чернышенко сказал, что в лиге готовы рассмотреть заявку от Алма-Аты. Но при всём этом нужна добрая воля главы государства, руководства страны, чтобы начать финансирование. Техническая возможность есть, аэропорт в городе шикарный. Команды с удовольствием бы поехали в Алма-Ату, там есть что смотреть. Это красивый современный город у подножия гор», — сказал Шопобаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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