Столяров: «Торпедо» очень хотело победить на домашнем турнире, но не получилось

Капитан «Торпедо» форвард Геннадий Столяров прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) на домашнем предсезонном турнире. Кубок губернатора Нижегородской области выиграл «Салават Юлаев».



«Не хочу оправдываться, но мы ещё в воскресенье вечером сыграли сложный матч против «Автомобилиста». Возможно, где-то не хватило сил, всё-таки мы сыграли уже пять матчей за неделю.



Ни о какой недооценке соперника не могло быть и речи. Очень хотели победить на этом турнире, чтобы порадовать болельщиков, которые так классно нас поддерживали. К сожалению, не получилось этого сделать. Но я смотрю в будущее с оптимизмом, у нас ещё есть время, чтобы исправить свои ошибки и подойти к старту чемпионата в хорошем состоянии», — сказал Столяров.

«Спартак» обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области