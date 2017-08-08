Стал известен календарь ЧМ-2018, россияне откроют турнир матчем с французами

Обнародован календарь матчей чемпионата мира по хоккею 2018 года. Об этом информирует официальный сайт турнира. Данный турнир пройдёт в Дании. Откроют турнир матчи национальных команд России и Франции. Данный матч группового этапа ЧМ-2018 пройдёт 4 мая. При этом в параллельном матче встретятся национальные команды США и Канады.



6 мая в рамках группового этапа ЧМ-2018 сборная России сыграет с Австрией, 7 мая – с Белоруссией, 10 мая – с Чехией, 12 мая – со Швейцарией, 14 мая – со Словакией, 15 мая – со Швецией.



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