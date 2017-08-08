Мальцев: были разговоры о переходе к Захаркину, но Уфа сказала, что я нужен

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Мальцев рассказал о своём обмене из «Салавата Юлаева», куда его в ходе прошлого регулярного чемпионата КХЛ обменяли из «Авангарда».



«Леонид Вайсфельд сказал: «Я говорил Мальцеву перед сезоном, что он не пройдёт в состав «Салавата»? Если он так сказал, то это его право. Я бы не хотел говорить на эту тему. Вестерлунд? Просто «привет-пока», отдельно не общались. Жизнь идёт, а всё, что ни делается, – к лучшему. Что было, то прошло, обратно не вернёшь.



Могло ли как-то сказаться, что меня хотел видеть в команде Захаркин, а у них с Вайсфельдом был конфликт? Честно говоря, об этом ничего не знаю. Все эти подводные течения — в них лучше не лезть. Мне это неинтересно. Были кое-какие разговоры о переходе в новую команду Захаркина, но Уфа сказала, что я им нужен.



Есть ли что-то схожее в Захаркине и Вестерлунде? По мне, так это два совершенно разных тренера. Если Игорь Владимирович более эмоциональный, всю душу отдаёт хоккею, то Вестерлунд – приверженец финского хоккея, суровый дядька, не так много улыбается», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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