Воропаев: были готовы бороться за Крикунова, а к Игнатушкину интереса не было

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев рассказал о задачах команды, финансовой ситуации и некоторых кадровых решениях.

«Выход в плей-офф мы не обсуждаем, обсуждаем, что будем делать в плей-офф. Задача – выработка конкурентоспособной игры в плей-офф. Селекция – постоянный процесс, всё зависит от вариантов. Что касается усиления, то в первую очередь это, наверное, защита.

Финансовая ситуация? Мы не предвидим глобальных сложностей. Технические моменты могут возникать, но не системные. Рейтинг КХЛ? Мы сразу сказали ребятам, что количество рабочих мест сократится и на уровне игроков, и на уровне руководителей клуба. Это хорошо, потому что не хватает конкуренции.

У Игнатушкина и Крикунова истекли контракты. За Крикунова мы были готовы бороться в разумных пределах, но пределы оказались неразумными. К Игнатушкину интереса не было, мы это не скрываем», — передаёт слова Воропаева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.