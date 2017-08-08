Фрейбергс: цель «Куньлунь Ред Стар Юниор» — подготовка игроков для сборной

Менеджер команды «Куньлунь Ред Стар Юниор» Ренарс Фрейбергс высказался о вступлении команды в МХЛ.

«Руководство команды в ближайшее время проведёт собрание с тренерским штабом и игроками, на котором будут озвучены задачи на предстоящий сезон. Одна из главных целей для нас – подготовка молодых китайских игроков для сборной страны, которая будет выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Мы стремимся к тому, чтобы сборная Китая успешно выступила на Олимпиаде», — цитирует функционера пресс-служба лиги.