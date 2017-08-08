Вице-президент «Крыльев Советов»: проблемы клуба решены

Вице-президент «Крыльев Советов» Алёна Крылова высказалась о текущем положении дел в команде.

Молодёжные команды «Куньлуня», ХК «Сочи» и «Динамо» М официально вошли в МХЛ

«Окончание предыдущего сезона у нас вышло немного скомканным, были проблемы с финансированием и, откровенно говоря, с общим пониманием того, будем ли мы играть в МХЛ дальше. В настоящее время проблемы решены, игроки готовятся в штатном режиме. Костяк команды был сохранён, подтянулись наши выпускники. Сейчас в составе команды шесть воспитанников школы, которые получили профессиональные контракты. Есть воспитанники и других команд, игроки на просмотровых контрактах, география достаточно обширная.



Состав поменялся процентов на 35, по мнению тренерского штаба он смотрится поинтереснее, чем в прошлом году, плюс многие хоккеисты уже сыграны и знакомы с требованиями. Задача на сезон озвучена перед нашим президентом – это попадание в восьмёрку. Конечно, нам бы хотелось, чтобы команда не просто вышла в плей-офф, но и прошла как можно дальше, тем более что этот сезон юбилейный, в этом году «Крыльям» исполняется 70 лет. По этому случаю у нас на декабрь запланировано несколько мероприятий для болельщиков, несколько приятных сюрпризов. Но и до этого постараемся их приятно удивить», — цитирует Крылову пресс-служба лиги.