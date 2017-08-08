Начальник ХК «Рига»: приложим все усилия для того, чтобы выбраться из ямы

Заместитель спортивного директора ХК ЦСКА Сергей Золотов и начальник команды ХК «Рига» Юрис Опульскис высказались о предстоящем сезоне МХЛ.

«Команда «Красная Армия» в этом году обновилась очень сильно, процентов на 80. Все ребята, которые выигрывали в прошлом сезоне Кубок Харламова, сейчас находятся либо в первой команде, либо в команде ВХЛ «Звезда». Фактически команда создаётся с нуля. Очень много молодых, перспективных ребят 2000-го года рождения, которые должны расти и показывать достойный результат», — сказал Золотов.

«Честно говоря, предыдущий сезон у нас получился неудачным, мы устали от поражений и приложим все усилия для того, чтобы выбраться из этой ямы. У нас были долгие сборы и вообще подход к работе несколько изменился. Будем надеяться, что это принесёт результат, тем более что ребята и сами хотят прервать эту чёрную полосу», — отметил Опульскис.