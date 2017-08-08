Назаров: ребята бегут, сработали все молодёжные кемпы «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Давосом» (4:3) в матче Кубка президента Казахстана.

«Тяжёлая игра, выходим на лёд третий день подряд, прошло меньше суток после встречи с «Барысом». Сработали все наши молодёжные кемпы, которые мы проводили. С физикой у ребят всё нормально. Специально просил организаторов поставить три матча за три дня, чтобы проверить, как мы провели лето. Хотел понять, как мы подготовились. На мой взгляд, подготовились хорошо. Где-то в конце нам повезло с заброшенными шайбами, но главное – выиграли.

«Давос» я знаю. Когда я работал в «Барысе», то мы каждое лето проводили по две игры. Для меня это уже пятый или шестой матч с ними. Вратарь Андрей Макаров хорошо сыграл для первого матча. Нервничал, конечно, но старался. Играет ли ставка на молодёжь? Не будем произносить громких слов. Повторюсь, что ребята бегут, с физикой всё в порядке. Осталось подтянуть тактику», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.