Главный тренер «Адмирала» Андриевский удалён до конца матча с «Трактором»

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Александр Андриевский удалён до конца матча предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан» с челябинским «Трактором». Причина — неспортивное поведение. Тренер получил дисциплинарный штраф. Об этом информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В настоящее время идёт первый период матча предсезонного турнира в Астане, челябинская команда ведёт со счётом 1:0. Ранее на турнире дальневосточники обыграли «Авангард» — 5:4 ОТ. Челябинцы проиграли «Нефтехимику» (4:5 ОТ) и «Авангарду» (0:2).