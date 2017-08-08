Кицын: в ECHL получал много времени, атакующих навыков не растерял

Нападающий Максим Кицын, находящийся на просмотре в «Адмирале», поделился воспоминаниями об игре в Северной Америке.

«Хочется верить, что за годы в Северной Америке изменился в лучшую сторону. Тешу себя тем, что в ECHL получал много игрового времени, набирал очки. По крайней мере атакующие навыки не растерял. Ну и, конечно, повзрослел, стал пожёстче.

В ECHL не ценились лишние передачи в зоне атаки. Ты вроде всех стянул на себя, отдаёшь пас на пустые ворота, а партнёр даже не смотрит на тебя. Он не готов к пасу, а сразу бежит на добивание. Это меня немного удивило. Креативные пасы – это не про ECHL», — сказал Кицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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