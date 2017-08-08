Бекстрём: интересно посмотреть, что НХЛ сделает с теми, кто поедет на ОИ-2018

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Швеции Никлас Бекстрём не теряет надежды, что сможет поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря не решение НХЛ не прерывать чемпионат на время Игр.

«Будет интересно посмотреть, что НХЛ сделает с игроками, которые поедут на Олимпиаду. Я, как и все, хочу участвовать в Играх, это мечта детства. Конечно, я по-прежнему на это надеюсь, но это будет нелегко, ведь лига уже составила календарь. Но надежда жива.



Владелец „Вашингтона“ Тед Леонсис говорил, что не будет чинить препятствий своим игрокам, но тогда кто-то сможет поехать, а кто-то нет. Мне кажется, тут либо все, либо никто. Если поедет только один, вопрос в том, как поступит НХЛ.



Мы хотим на Олимпиаду, НХЛ не хочет нас отпускать, а мы принадлежим лиге. Досадно, что так получилось», — цитирует Бекстрёма Aftonbladet.