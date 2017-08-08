Рижское «Динамо» обыграло «Слован» на Wingas Cup

Рижское «Динамо» одержало победу над «Слованом» в матче предсезонного турнира Wingas Cup, который стартовал в немецком городе Касселе. Встреча завершилась со счётом 3:2.



Гинтс Мейя вывел рижан вперёд в начале первого периода, однако спустя полторы минуты Ян Бухтеле восстановил равенство. Во втором периоде динамовцы забросили дважды — отличились Дэнни Кристо и Эрик Шевченко. На последней минуте третьего игрового отрезка Андрей Штястны смог сократить отставание, но «Динамо» удалось довести матч до победы.