Сборная Канады U18 крупно обыграла Финляндию на мемориале Глинки

Сборная Канады U18 одержала крупную победу над сверстниками из Финляндии на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 5:1.

Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки

На 56-й минуте канадцы вели со счётом 5:0 благодаря голам Бенуа-Оливье Гру, Калена Аддисона и Нолана Футе, Джека Макбэйна и Габриэла Фортье. В концовке встречи единственный гол финнов записал на свой счёт Матиас Масселли.



Ранее на турнире канадцы проиграли России со счётом 3:4 Б, а финны разгромили словаков — 6:1.

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