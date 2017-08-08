175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная Канады U18 крупно обыграла Финляндию на мемориале Глинки

8 августа 2017, вторник. 18:45 Хоккей

Сборная Канады U18 одержала крупную победу над сверстниками из Финляндии на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счётом 5:1.

Сборная России U18 по буллитам обыграла Канаду на мемориале Глинки

На 56-й минуте канадцы вели со счётом 5:0 благодаря голам Бенуа-Оливье Гру, Калена Аддисона и Нолана Футе, Джека Макбэйна и Габриэла Фортье. В концовке встречи единственный гол финнов записал на свой счёт Матиас Масселли.

Ранее на турнире канадцы проиграли России со счётом 3:4 Б, а финны разгромили словаков — 6:1.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Мемориал Ивана Глинки
08 августа 2017, вторник. 16:30 МСК
Финляндия U18
1 : 5 0:1, 0:2, 1:2
Канада U18
0:1 – Гру (Макисаак) – 05:09 (5x5), 0:2 – Аддисон (Меркли, Велено) – 27:45 (5x3), 0:3 – Футе (Хейтон, Томас) – 34:40 (5x4), 0:4 – Макбэйн (Велено, Меркли) – 47:03 (5x4), 0:5 – Фортье (Хейтон) – 55:15 (5x5), 1:5 – Масселли (Киллинен) – 58:19 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
8 августа 2017, вторник
19:28 Полыгалов: «Трактор» добавляет, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме
19:28 Дедунов: «Амуру» надо забить первый гол в большинстве, а дальше должно пойти
19:14 Гатиятулин: Рыбакову не хватает взаимопонимания, Кручинин рвётся в бой
18:45 «Трактор» взял верх над «Адмиралом» на Кубке президента Республики Казахстан
18:45 Сборная Канады U18 крупно обыграла Финляндию на мемориале Глинки
18:40 Сборная США U18 одолела Швейцарию на мемориале Глинки
18:37 Рижское «Динамо» обыграло «Слован» на Wingas Cup
18:35 Бекстрём: интересно посмотреть, что НХЛ сделает с теми, кто поедет на ОИ-2018
17:53 Зубов: трансферная кампания ХК «Сочи» не завершена, мы всегда в поиске
17:32 Стоа: Лещенко здорово вырос как хоккеист, все в «Спартаке» видят его прогресс
17:15 Кицын: в ECHL получал много времени, атакующих навыков не растерял
17:00 Главный тренер «Адмирала» Андриевский удалён до конца матча с «Трактором»
16:51 Огурцов: у «Нефтехимика» были тяжёлые сборы, это приносит свои плоды
16:33 «Сибирь» назвала состав на матч с «Йокеритом»
16:05 «Адмирал» и «Трактор» назвали составы на матч турнира в Астане
15:54 Назаров: ребята бегут, сработали все молодёжные кемпы «Нефтехимика»
15:20 Начальник ХК «Рига»: приложим все усилия для того, чтобы выбраться из ямы
15:19 Вице-президент «Крыльев Советов»: проблемы клуба решены
15:14 Московское «Динамо» по буллитам уступило «Амуру» в контрольном матче
15:06 Воропаев: не исключено, что «Капитан» будет самой молодой командой в МХЛ
15:04 Фрейбергс: цель «Куньлунь Ред Стар Юниор» — подготовка игроков для сборной
15:00 Барабанов или Галиев? Выбери лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017
14:53 Турнир в Астане: «Нефтехимик» вырвал победу у «Давоса», у Нестрашила дубль и пас
14:32 Молодёжные команды «Куньлуня», ХК «Сочи» и «Динамо» М официально вошли в МХЛ
14:02 Воропаев: были готовы бороться за Крикунова, а к Игнатушкину интереса не было
14:01 Мальцев: были разговоры о переходе к Захаркину, но Уфа сказала, что я нужен
13:47 Воропаев: «Сочи» ничего не получил за Петерссона? Пока нет мотивировки от КХЛ
13:00 В «Барысе» сообщили, что вопрос с отменой дисквалификации Рыспаева решается
12:32 Стал известен календарь ЧМ-2018, россияне откроют турнир матчем с французами
12:23 Столяров: «Торпедо» очень хотело победить на домашнем турнире, но не получилось
12:07 Защитник Нико Гросс следующий сезон проведёт в CHL
12:00 Президент «Барыса»: в КХЛ готовы рассмотреть заявку Алма-Аты о вступлении в лигу
11:59 Форвард «Сибири» Семён Иванов выбыл на 6 недель
11:23 Лучший бомбардир АХЛ Агостино и другие лидеры АХЛ не смогут поехать на ОИ
11:15 Трямкин отметил, что ставит цель быть одним из основных игроков «Автомобилиста»
10:47 Шаус: Мозякин умеет делать на льду действительно удивительные вещи
10:40 Московское «Динамо» продолжит выступать на арене «ВТБ Ледовый Дворец»
10:31 Карлссон: «Барыс» наигрывает связки
10:22 Скаут Андерс Форсберг покинул «Баффало Сэйбрз»
10:00 Калинин подчеркнул, что у него были предложения в НХЛ, но СКА стал приоритетом
09:30 «Адмирал» подтвердил переход Евгения Григоренко, игрок на просмотровом контракте
09:15 Защитник Селезнёв покинул «Югру», контракт расторгнут по соглашению сторон
09:00 Светлов: это едва ли не самая насыщенная предсезонка в истории КХЛ
08:00 Голышев: в «Автомобилисте» собралась хорошая команда, будем биться за плей-офф
01:01 «Сан-Хосе» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Гудроу
Все новости RSS
Партнерский контент