«Трактор» взял верх над «Адмиралом» на Кубке президента Республики Казахстан

«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» на Кубке президента Республики Казахстан. Встреча, проходившая на «Барыс-Арене» в Астане, завершилась со счётом 3:0.

Главный тренер «Адмирала» Андриевский удалён до конца матча с «Трактором»

Заброшенными шайбами отметились Максим Якуценя, Игорь Полыгалов и Линус Виделль. Вратарь Павел Францоуз сыграл на ноль.



Для челябинского клуба эта победа стала первой на турнире. Ранее команда проиграла «Авангарду» (0:2) и «Нефтехимику» (4:5 ОТ). «Моряки» провели второй матч на Кубке, до этого они обыграли «Авангард» (5:4 ОТ).

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