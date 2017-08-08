Гатиятулин: Рыбакову не хватает взаимопонимания, Кручинин рвётся в бой

Главный тренер «Трактора»Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Побеждать всегда приятно. Снова отмечу, что идёт этап подготовки к сезону. Отрабатываем различные варианты игры. Неплохо сегодня забросили в большинстве две шайбы. Основная нагрузка выпала на старших. В трёх матчах проявили характер. Францоуз не пропустил, это придаст ему уверенности. Перед нами стоит задача найти взаимопонимание и уверенность, чтобы хорошо войти в чемпионат.

Нагрузки снимаем. График такой, что игры каждый день, завтра вот будет перерыв. Ребята выспятся, кто-то позанимается в зале, кто-то на льду. Работаем ровно: заминки, восстановительные мероприятия. Игра Рыбакова? Саша не готовился с командой, занимался индивидуально. Видно, что не хватает взаимопонимания. Но постепенно прибавляет.

В плане физического состояния команды видно, что к концу матча упало движение. На этом этапе так и должно быть. Ждём возвращения Кручинина, возможно, он сыграет на турнире. Как скажут врачи, всё под контролем. Он рвётся в бой, торопиться не будем. Нужно полностью восстановиться», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.