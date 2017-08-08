Дедунов: «Амуру» надо забить первый гол в большинстве, а дальше должно пойти

Нападающий «Амура» Павел Дедунов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1 Б) в товарищеском матче.



«Не знаю, видимо, всё, что не забил в том сезоне, забил сейчас. Главное оставить такой же задор на сезон, чтобы такое же настроение было перед играми. Меньшинство — важный момент в каждом матче. Когда пропускаешь в меньшинстве, сразу руки опускаются. Всегда важно выстоять, этот матч — не исключение.



Когда пропустили быстрый гол, тренеры начали подбадривать, говорить, чтобы мы просыпались, входили в игру, более агрессивно действовали в атаке и накрывали соперника в обороне. Команда это выполнила.



Почему не можем до сих пор найти свою игру в большинстве? Сложно сказать. Может, мало бросаем. Надо забить первый гол, а дальше должно пойти. Тем более мы работаем над этим на тренировках», — сказал Дедунов в эфире клубного телевидения.

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