Полыгалов: «Трактор» добавляет, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме

Нападающий «Трактора» Игорь Полыгалов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Наконец-то почувствовали вкус победы, впервые выиграли на турнире. Надеюсь, так и будет продолжаться. Игра с «Адмиралом» получилась тяжёлой, третьей подряд за три дня. Набираем форму через игры, основная нагрузка была в июле. Потихоньку добавляем, набираемся уверенности, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме. Буду делать всё ради побед команды. Пообщался почти со всеми ребятами из «Нефтехимика», в котором не так давно выступал. А вот с Андреем Назаровым ещё не успел», — сказал Полыгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.