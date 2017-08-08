Андриевский: моё удаление стало откровением, особенно на предсезонном турнире

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Трактора» (0:3) на турнире в Астане, а также своё удаление до конца матча.

«Матч из-за удаления смотрел из раздевалки. Взгляд на игру оттуда немного иной. Для меня моё удаление до конца игры стало откровением. Тем более на предсезонном турнире. В следующем сезоне будут жёсткие санкции за критику арбитров? Ну тогда нужно и в другую сторону посмотреть. Судьи ошибаются, все мы люди, но хотелось бы знать, как их наказывают.

У «Адмирала» было много потерь в средней зоне, индивидуальных ошибок. Ничего не получилось в плане командных действий, отсюда и результат. Сегодня на льду в большей степени был резерв. Нам было интересно посмотреть, как ребята себя проявят. Как оценю их игру? Результат налицо.

Григоренко поставили в первое звено к Ткачёву и Саболичу. Хотим попробовать его в центре и дать возможность проявить себя с хорошими партнёрами. Ему надо время, по первой игре судить мы не будем. Состояние у него хорошее, было видно, что он катался.

Налимов и Саюстов, скорее всего, сыграют на турнире в Уфе. Саюстов даже может выйти на последний матч с «Барысом» в Астане», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.