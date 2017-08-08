Вратарь из Ярославля выиграл реалити-шоу «Сибири» и подпишет контракт с клубом

8 августа в ЛДС «Сибирь» прошла церемония награждения победителя, призёров и участников реалити-шоу «Хочу в „Сибирь“. Победу на нём по итогам смс-голосования одержал вратарь из Ярославля Сергей Громов.

Именно с ним ХК «Сибирь» подпишет контракт на один день и заявит его на матч с московским «Спартаком» 22 августа. Также он примет участие в мастер-шоу на День болельщика «Сибири» 10 августа.

На втором месте оказался представитель МЧС Иван Бакуров, а на третьем продавец хоккейной экипировки Константин Бабич — они тоже предстанут перед болельщиками на мастер-шоу!

«Сибирь» представила сюжет о финале своего реалити-шоу