«Сибирь» потерпела пятое подряд поражение в межсезонье, проиграв «Йокериту»

«Йокерит» одержал крупную победу над «Сибирью» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на «Трио-Арене» в Вантаа, завершилась со счётом 4:1.

«Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брайан О'Нилл, Марко Анттила, Йоонас Ялванти и Ессе Йоэнсуу. Единственный гол в составе сибиряков на счету Игоря Левицкого.



Новосибирская команда провела во время предсезонной подготовки пять матчей и пока не добилась ни одной победы. Ранее «Сибирь» дважды проиграла ЦСКА (0:4, 2:5), уступила «Йокериту» (0:1) и потерпела поражение от ХПК (1:5).

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