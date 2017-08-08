Гальярди: дебют в «Динамо» Р прошёл хорошо. Надеюсь, сезон сложится так же

Нападающий рижского «Динамо» Ти Джей Гальярди поделился впечатлениями от игры со «Слованом» (3:2), которая стала для него дебютной за новую команду.

«Это был хороший матч. Были ошибки, как всегда на предсезонных играх. Мы продолжаем работать над тактикой. Для меня это был первый матч в „Динамо“, всё прошло хорошо. Будем надеяться, сезон сложится так же. Сейчас мне не на что жаловаться. Ко мне хорошо относятся, атмосфера в команде дружелюбная и сплочённая. Тренеры ищут лучшие решения и сочетания, предсезонная работа продолжается.

Трое наших игроков сейчас играют за сборную Канады? Тренеры хотят проверить всех в деле. Мы должны быть готовы, если кто-то получит травму или не сможет играть по другой причине. Они готовятся к Олимпиаде. На следующем турнире в Риге мы будем в полном составе и, надеюсь, покажем свою лучшую игру перед своими болельщиками», — цитирует Гальярди пресс-служба клуба.