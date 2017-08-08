«Айлендерс» продлил контракт с нападающим Стивеном Джионтой на один год

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал новый контракт с нападающим Стивеном Джионтой, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер с зарплатой $ 650 тыс. на уровне НХЛ и $ 225 тыс. на уровне АХЛ.



33-летний Джионта в прошедшем сезоне провёл за основную команду 26 матчей регулярного чемпионата и отметился одной заброшенной шайбой и пятью передачами. Форвард также принял участие в семи матчах за фарм-клуб «островитян» в АХЛ, набрав 3 (1+2) результативных балла.