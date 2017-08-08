«Куньлунь» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open

«Куньлунь Ред Стар» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Барабанов или Галиев: кто лучший игрок главного предсезонного турнира КХЛ? Эти парни отличились в каждом матче своей команды на турнире. Был даже покер, а ещё гол канадцам.

Вадим Хомицкий открыл счёт в первом периоде при игре четыре на три, но китайская команда смогла отыграться ещё до перерыва благодаря голу Андрея Костицына. Во втором игровом отрезке Руслан Педан вновь вывел «Сочи» вперёд, однако вскоре Константин Макаров сравнял счёт. Решающим стал третий период, в котором Кори Кейн забросил третью шайбу «Куньлуня» и принёс китайской команде победу.

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