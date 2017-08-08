175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Куньлунь» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open

8 августа 2017, вторник. 22:00 Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Барабанов или Галиев: кто лучший игрок главного предсезонного турнира КХЛ?
Эти парни отличились в каждом матче своей команды на турнире. Был даже покер, а ещё гол канадцам.

Вадим Хомицкий открыл счёт в первом периоде при игре четыре на три, но китайская команда смогла отыграться ещё до перерыва благодаря голу Андрея Костицына. Во втором игровом отрезке Руслан Педан вновь вывел «Сочи» вперёд, однако вскоре Константин Макаров сравнял счёт. Решающим стал третий период, в котором Кори Кейн забросил третью шайбу «Куньлуня» и принёс китайской команде победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Sochi Hockey Open
08 августа 2017, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 3 1:1, 1:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Хомицкий (Мамкин) – 07:04 (4x3), 1:1 – Костицын (Сквайрз, Кулда) – 18:47 (5x5), 2:1 – Педан (Уэллман, Гарбутт) – 31:43 (5x5), 2:2 – Макаров (Йюнге) – 35:13 (5x5), 2:3 – Кейн (Сквайрз, Костицын) – 56:05 (5x5)
Фото: hcsochi.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Сочи
Новости. Хоккей
8 августа 2017, вторник
22:21 Сборная России U18 разгромила Словакию на мемориале Глинки, забросив девять шайб
22:20 Сборная Швеции U18 крупно обыграла Чехию на мемориале Глинки
22:00 «Куньлунь» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open
21:51 «Айлендерс» продлил контракт с нападающим Стивеном Джионтой на один год
21:33 Госса: на КМ моя кожа была в ужасном состоянии, не знал, сыграю ли в финале
21:05 Самсонов: с Кошечкиным не грызёмся, но хочется вырваться в лидеры «Магнитки»
20:44 Умер серебряный призёр ОИ-1956, американский хоккеист Дэн Маккиннон
20:12 Гальярди: дебют в «Динамо» Р прошёл хорошо. Надеюсь, сезон сложится так же
19:51 «Сибирь» потерпела пятое подряд поражение в межсезонье, проиграв «Йокериту»
19:48 Вратарь из Ярославля выиграл реалити-шоу «Сибири» и подпишет контракт с клубом
19:38 Андриевский: моё удаление стало откровением, особенно на предсезонном турнире
19:30 Прямая трансляция матча за 5-е место ХК «Сочи» — «Куньлунь» на Sochi Hockey Open
19:28 Полыгалов: «Трактор» добавляет, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме
19:28 Дедунов: «Амуру» надо забить первый гол в большинстве, а дальше должно пойти
19:14 Гатиятулин: Рыбакову не хватает взаимопонимания, Кручинин рвётся в бой
18:45 «Трактор» взял верх над «Адмиралом» на Кубке президента Республики Казахстан
18:45 Сборная Канады U18 крупно обыграла Финляндию на мемориале Глинки
18:40 Сборная США U18 одолела Швейцарию на мемориале Глинки
18:37 Рижское «Динамо» обыграло «Слован» на Wingas Cup
18:35 Бекстрём: интересно посмотреть, что НХЛ сделает с теми, кто поедет на ОИ-2018
17:53 Зубов: трансферная кампания ХК «Сочи» не завершена, мы всегда в поиске
17:32 Стоа: Лещенко здорово вырос как хоккеист, все в «Спартаке» видят его прогресс
17:15 Кицын: в ECHL получал много времени, атакующих навыков не растерял
17:00 Главный тренер «Адмирала» Андриевский удалён до конца матча с «Трактором»
16:51 Огурцов: у «Нефтехимика» были тяжёлые сборы, это приносит свои плоды
16:33 «Сибирь» назвала состав на матч с «Йокеритом»
16:05 «Адмирал» и «Трактор» назвали составы на матч турнира в Астане
15:54 Назаров: ребята бегут, сработали все молодёжные кемпы «Нефтехимика»
15:20 Начальник ХК «Рига»: приложим все усилия для того, чтобы выбраться из ямы
15:19 Вице-президент «Крыльев Советов»: проблемы клуба решены
15:14 Московское «Динамо» по буллитам уступило «Амуру» в контрольном матче
15:06 Воропаев: не исключено, что «Капитан» будет самой молодой командой в МХЛ
15:04 Фрейбергс: цель «Куньлунь Ред Стар Юниор» — подготовка игроков для сборной
15:00 Барабанов или Галиев? Выбери лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017
14:53 Турнир в Астане: «Нефтехимик» вырвал победу у «Давоса», у Нестрашила дубль и пас
14:32 Молодёжные команды «Куньлуня», ХК «Сочи» и «Динамо» М официально вошли в МХЛ
14:02 Воропаев: были готовы бороться за Крикунова, а к Игнатушкину интереса не было
14:01 Мальцев: были разговоры о переходе к Захаркину, но Уфа сказала, что я нужен
13:47 Воропаев: «Сочи» ничего не получил за Петерссона? Пока нет мотивировки от КХЛ
13:00 В «Барысе» сообщили, что вопрос с отменой дисквалификации Рыспаева решается
12:32 Стал известен календарь ЧМ-2018, россияне откроют турнир матчем с французами
12:23 Столяров: «Торпедо» очень хотело победить на домашнем турнире, но не получилось
12:07 Защитник Нико Гросс следующий сезон проведёт в CHL
12:00 Президент «Барыса»: в КХЛ готовы рассмотреть заявку Алма-Аты о вступлении в лигу
11:59 Форвард «Сибири» Семён Иванов выбыл на 6 недель
Все новости RSS
Партнерский контент