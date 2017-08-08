Сборная Швеции U18 крупно обыграла Чехию на мемориале Глинки

Сборная Швеции U18 одержала победу над сверстниками из Чехии на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на «Айс Борс-Арене» в чешском Бржецлаве, завершилась со счётом 7:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо, оформивший дубль, а также Якоб Олофссон, Маркус Вестфальт, Джонатан Берггрен, Филип Халландер и Давид Густафссон. Голы чешской команды забили Карел Плашек, сделавший дубль, и Ян Еник.



Ранее на турнире шведы разгромили команду США (6:1), а чехи уверенно обыграли Швейцарию (6:2).

Сборная Швеции U18 разгромила США на мемориале Глинки