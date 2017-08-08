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Сборная Швеции U18 крупно обыграла Чехию на мемориале Глинки

8 августа 2017, вторник. 22:20 Хоккей

Сборная Швеции U18 одержала победу над сверстниками из Чехии на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая на «Айс Борс-Арене» в чешском Бржецлаве, завершилась со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Фагемо, оформивший дубль, а также Якоб Олофссон, Маркус Вестфальт, Джонатан Берггрен, Филип Халландер и Давид Густафссон. Голы чешской команды забили Карел Плашек, сделавший дубль, и Ян Еник.

Ранее на турнире шведы разгромили команду США (6:1), а чехи уверенно обыграли Швейцарию (6:2).

Сборная Швеции U18 разгромила США на мемориале Глинки
Мемориал Ивана Глинки
08 августа 2017, вторник. 20:00 МСК
Чехия U18
3 : 7 1:2, 1:4, 1:1
Швеция U18
1:0 – Плашек – 14:31 (4x4), 1:1 – Фагемо (Берггрен, Сандин) – 16:19 (5x5), 1:2 – Олофссон (Якобссон) – 18:57 (5x5), 2:2 – Еник (Гаярский) – 22:42 (5x4), 2:3 – Вестфальт (Густафссон) – 25:28 (5x4), 2:4 – Берггрен (Густафссон, Ольссон) – 27:53 (5x5), 2:5 – Халландер (Олофссон, Боквист) – 36:48 (5x5), 2:6 – Фагемо (Якобссон) – 37:26 (5x5), 3:6 – Плашек (Гаярский, Стржондала) – 41:20 (5x5), 3:7 – Густафссон – 46:20 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
8 августа 2017, вторник
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