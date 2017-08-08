Кравчук: матч с «Сочи» был принципиальным, не хотелось уезжать без очков

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Игорь Кравчук прокомментировал победу во встрече с ХК «Сочи» (3:2) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Таким образом, китайский клуб занял пятое место в итоговой таблице.

«Игра была принципиальной во многих аспектах, оба клуба имели по два поражения. Хотелось быть победителем в последней игре, не хотелось уезжать без очков. Все понимают, что даже предсезонные матчи значат в психологическом плане, в плане проверки на дееспособность. Двоякое впечатление от судейства по отношению к нашему клубу. Команда будет ещё играть на турнире в Магнитогорске, будем готовиться», — передаёт слова Кравчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.