«Торпедо» рассталось с Джоном Норманом и подписало контракт с Балдаевым

«Торпедо» расторгло договор со шведским нападающим Джоном Норманом и подписало двусторонний контракт с защитником Виктором Балдаевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Кроме того, «Адмирал» подписал пробный контракт с нападающим Константином Романовым, выступавшим в прошлом сезоне за усть-каменогорское «Торпедо». «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Сергеем Теряевым.

26-летний Норман дебютировал в КХЛ в минувшем сезоне, проведя за нижегородскую команду 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 15 (7+8) баллов за результативность при показателе полезности «+14». В пяти играх плей-офф Норман отметился двумя заброшенными шайбами и одной передачей при показателе полезности «-1». В июне он перезаключил с клубом контракт на новых условиях.

22-летний Балдаев выступал за «Спартак» и провёл в прошлом сезоне шесть матчей. 32-летний Романов набрал 13 (7+6) очков в 30 матчах ВХЛ. 22-летний Теряев выступал за «Торос», проведя 53 матча и набрав 22 (5+17) балла.