Холланд: если «Детройт» превысит потолок зарплат, придётся с кем-то расстаться

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд сообщил, что клуб может быть вынужден расстаться с кем-то из игроков, если в начале сезона все хоккеисты будут здоровы. Ожидается, что нападающие Томаш Татар и Люк Гленденинг, а также защитник Джонатан Эрикссон, которые перенесли летом операции, будут готовы к старту сезона. Защитник Никлас Кронвалль должен восстановиться к началу тренировочного лагеря.

«Если все будут здоровы к началу сезона, нам, возможно, придётся расстаться с одним из игроков. Я ожидаю, что иначе мы немного превысим потолок зарплат.



Что касается нового контракта с Атанасью, то я уже делал ему несколько предложений. Мы продолжаем переговоры», — приводит слова Холланда MLive.